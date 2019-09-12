Григорий Лепс переманил солистку Open Kids в группу дочери

В эфир выходит первая серия реалити «Хочу в Open Kids», в котором за освободившееся в коллективе место будут бороться восемь финалисток кастинга.

Группа Open Kids лишилась в начале лета пятой солистки. Популярный музыкальный коллектив покинула Аня Музафарова. 17-летняя певица объяснила, что уходит по семейным обстоятельствам, но уже в июле она продолжила карьеру.

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Аня появилась в клипе группы продюсерского центра Григория Лепса Cosmos Girls, где поет дочь исполнителя Ева. А Open Kids пришлось искать новую участницу. Для этого был объявлен кастинг, который выйдет в формате реалити-шоу.

В ближайшую субботу, 14 сентября, поклонники смогут увидеть первую серию проекта «Хочу в Open Kids». В ней примут участие шесть финалисток кастинга, из которых специально приглашенные эксперты выберут одну.

В жюри реалити будут такие знаменитости, как Иван Дорн и Дмитрий Монатик. За место в Open Kids девушкам придется вступить в серьезную борьбу, выполняя задания звездных артистов. Кроме того, солистки группы впервые раскроют тайну ухода Ани Музафаровой после трех лет работы.

Напомним, на начальном этапе кастинга, в котором могли принять участие все поклонницы Open Kids в возрасте от 14 до 20 лет, претенденткам предложили спеть на камеру любимую песню группы и рассказать о себе.