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Григорий Лепс переманил солистку Open Kids в группу дочери

В эфир выходит первая серия реалити «Хочу в Open Kids», в котором за освободившееся в коллективе место будут бороться восемь финалисток кастинга.

Григорий Лепс переманил солистку Open Kids в группу дочери
Григорий Лепс. Фото: globallookpress

Группа Open Kids лишилась в начале лета пятой солистки. Популярный музыкальный коллектив покинула Аня Музафарова. 17-летняя певица объяснила, что уходит по семейным обстоятельствам, но уже в июле она продолжила карьеру.

Аня появилась в клипе группы продюсерского центра Григория Лепса Cosmos Girls, где поет дочь исполнителя Ева. А Open Kids пришлось искать новую участницу. Для этого был объявлен кастинг, который выйдет в формате реалити-шоу.

В ближайшую субботу, 14 сентября, поклонники смогут увидеть первую серию проекта «Хочу в Open Kids». В ней примут участие шесть финалисток кастинга, из которых специально приглашенные эксперты выберут одну.

В жюри реалити будут такие знаменитости, как Иван Дорн и Дмитрий Монатик. За место в Open Kids девушкам придется вступить в серьезную борьбу, выполняя задания звездных артистов. Кроме того, солистки группы впервые раскроют тайну ухода Ани Музафаровой после трех лет работы.

Реалити-шоу «Хочу в Open Kids». Фото: пресс-служба проекта

Напомним, на начальном этапе кастинга, в котором могли принять участие все поклонницы Open Kids в возрасте от 14 до 20 лет, претенденткам предложили спеть на камеру любимую песню группы и рассказать о себе.

Реалити-шоу «Хочу в Open Kids». Фото: пресс-служба проекта
Реалити-шоу «Хочу в Open Kids». Фото: пресс-служба проекта
Реалити-шоу «Хочу в Open Kids». Фото: пресс-служба проекта
Реалити-шоу «Хочу в Open Kids». Фото: пресс-служба проекта
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Тэги:

Open KidsГригорий ЛепсЕва Лепс

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Григорий Лепс переманил солистку Open Kids в группу дочери
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