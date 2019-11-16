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Испанское издательство отзывает книги преподавателя-убийцы из СПбГУ

В самой фирме заявили, что, несмотря на бешеный ажиотаж вокруг издания Олега Соколова, компания не хочет делать деньги на трагедии.

Испанское издательство отзывает книги преподавателя-убийцы из СПбГУ
Олег Соколов/Фото: https://science.theoryandpractice.ru/presenters/17802

Испанское издательство отзывает книгу обвиняемого в убийстве аспирантки преподавателя Олега Соколова. Соучредитель компании Desperta Ferro Хавьер Гомес пояснил, что после того, как фамилия историка возглавила первые полосы новостных изданий, продаваемая книга «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа» резко стала пользоваться спросом – на «Амазоне» ее и вовсе раскупили за считанные часы.

Несмотря же на это, издательство приняло решение ее больше не продавать. Хавьер Гомес пояснил, что предприятие не желает наживаться на трагедии. В руководстве уверены – в этой ситуации «должен превалировать человеческий фактор», передают его слова РИА Новости.

Отметим, что книга, посвященная Наполеону, увидела свет в апреле 2019 года. Это единственная письменная работа Олега Соколова, которая была когда-то выпущена. Тираж ее составил почти 2,5 тысячи экземпляров.

Гомес также акцентировал внимание, что далеко не всем понравилось озвученное решение. Некоторые уверены – совершенное Соколовым преступление не отменяет его ценности как эксперта по истории.

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Испанское издательство отзывает книги преподавателя-убийцы из СПбГУ
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