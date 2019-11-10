Расчленивший студентку преподаватель госпитализирован

Олег Соколов, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, которого подозревают в убийстве студентки, находится в больнице. Как сообщает РИА Новости, Соколов госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.

Напомним, Соколова задержали накануне, когда он пытался утопить части тела убитой жертвы в реке Мойке в Санкт-Петербурге. Тогда же его госпитализировали с переохлаждением. Позднее мужчина оформил явку с повинной. Он признался, что состоял с Анастасией Ещенко в отношениях и убил ее из ревности.

Впоследствии преподаватель решил расчленить тело и избавиться от него. У него дома сотрудники правоохранительных органов нашли тело студентки и ее голову, а в рюкзаке Соколова — травматический пистолет.