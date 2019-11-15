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«Их брак не идеален»: Кинжинов предрек Рудковской и Плющенко семейный кризис

При этом финалист восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» не сомневается, что супруги смогут справиться со всеми трудностями.

«Их брак не идеален»: Кинжинов предрек Рудковской и Плющенко семейный кризис
Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей (Фото: Globallookpress.com)

Ранее на вручении ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour в «Геликон-опере» супруг Яны Рудковской — олимпийский чемпион Евгений Плющенко поиронизировал над тем, что якобы согласился сопровождать жену в качестве «наказания».

«Вы меня любите — я это знаю! Но я действительно отбывают наказание… Это факт! Я рад вас видеть, но я искренне скажу: Я действительно отбываю наказание», — заявил фигурист на сцене, вручая премию «Певица года» исполнительнице Maruv.

«Женя, это ты женился а не мы!! Любим тебя», — подметил ведущий церемонии Иван Ургант.

К слову, сама Яна Рудковская уже отзывалась на критику хейтеров, обсуждающих ее личную жизнь. По словам музыкального продюсера, она устала от придуманных мифов о том, что она заставляет мужа и маленького сына работать на износ ради возможности покупать брендовые вещи. Возлюбленная Евгения Плющенко настаивает на том, что она неплохо зарабатывает и может содержать семью.

В интервью Teleprogramma.pro таролог Александр Кинжинов прокомментировал отношения между фигуристом и его возлюбленной, заявив, что сейчас Плющенко и Рудковская переживают не самый лучшее время. Так, финалист «Битвы экстрасенсов» предрек супругам кризис в семье. При этом Кинжинов не сомневается, что все трудности — станут лишь временным испытанием. И у же к весне пара забудет о своих неурядицах.

«На данный момент у Яна накопилось очень много работы. Она в принципе трудоголик и пахарь по жизни, но в этот раз это попытка убежать от проблем. Все это ее немного надломит, но это никак не повлияет на отношение с Плющенко. Их брак не идеальный, и как у всех, есть место и ссорам, и любви. У них есть дух соперничества между собой, даже на ТВ, но и с этим они справятся», — подметил экстрасенс.

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дети звездЕвгений Плющенкоестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаПрограмма «Битва экстрасенсов»Яна Рудковская
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«Их брак не идеален»: Кинжинов предрек Рудковской и Плющенко семейный кризис
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