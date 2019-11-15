«Их брак не идеален»: Кинжинов предрек Рудковской и Плющенко семейный кризис

При этом финалист восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» не сомневается, что супруги смогут справиться со всеми трудностями.

Ранее на вручении ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour в «Геликон-опере» супруг Яны Рудковской — олимпийский чемпион Евгений Плющенко поиронизировал над тем, что якобы согласился сопровождать жену в качестве «наказания».

«Вы меня любите — я это знаю! Но я действительно отбывают наказание… Это факт! Я рад вас видеть, но я искренне скажу: Я действительно отбываю наказание», — заявил фигурист на сцене, вручая премию «Певица года» исполнительнице Maruv. «Женя, это ты женился а не мы!! Любим тебя», — подметил ведущий церемонии Иван Ургант.

К слову, сама Яна Рудковская уже отзывалась на критику хейтеров, обсуждающих ее личную жизнь. По словам музыкального продюсера, она устала от придуманных мифов о том, что она заставляет мужа и маленького сына работать на износ ради возможности покупать брендовые вещи. Возлюбленная Евгения Плющенко настаивает на том, что она неплохо зарабатывает и может содержать семью.

В интервью Teleprogramma.pro таролог Александр Кинжинов прокомментировал отношения между фигуристом и его возлюбленной, заявив, что сейчас Плющенко и Рудковская переживают не самый лучшее время. Так, финалист «Битвы экстрасенсов» предрек супругам кризис в семье. При этом Кинжинов не сомневается, что все трудности — станут лишь временным испытанием. И у же к весне пара забудет о своих неурядицах.