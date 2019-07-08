ЗВЕЗДЫ

«Я знаю, что такое собирать бутылки»: Плющенко напомнил о своем прошлом

Супруг Яны Рудковской в соцсети объяснил, какой ценой дается успех спортсменам.

«Я знаю, что такое собирать бутылки»: Плющенко напомнил о своем прошлом
Евгения Плющенко с супругой Яной Рудковской и сыном Сашей (Фото: Владимир Веленгурин/"КП")

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото, на котором он запечатлен с самыми близкими для него людьми: супругой Яной Рудковской и сыном Сашей. В комментариях к снимку спортсмен обратился к верным почитателям, решив поставить все точки над «i». Так, избранник бизнесвумен подметил: все, что он имеет в этой жизни — ему удалось заработать своим здоровьем и трудом.

«Я не украл, не отжал… Я заплатил все налоги государству!! Откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом. Дарю на свои шоу ежегодно более десяти тысяч билетов для малоимущих семей», — добавил Плющенко.

Кроме того, Евгений заверил, что для него четыре олимпийские медали и остальные регалии — это не только слава, но шестнадцать операций с тяжелейшими последующими восстановлениями. Однако, несмотря на все трудности, спортсмен не мыслит себя без фигурного катания.

Супруг Яны Рудковской признался, что не понаслышке знает, что такое нищета.

«Я знаю, что такое собирать бутылки», — отметил фигурист.

Евгений Плющенко признался, что привык работать на износ. Фото: Instagram.com/plushenkoofficial

По словам Евгения, он гордится своим маленьким сыном, который стремится к новым высотам, ежедневно тренируясь на льду с утра и до позднего вечера. Всем хейтерам Плющенко советует научиться радоваться не только за себя и свои личные достижения, но и за успехи других людей.

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Евгений Плющенкозвездные детиЯна Рудковская

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«Я знаю, что такое собирать бутылки»: Плющенко напомнил о своем прошлом
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