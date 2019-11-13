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«Клоунский стиль»: Рудковская в перьях и стразах попала под критику стилиста 

Эксперт в сфере моды Глеб Хан указал музыкальному продюсеру на ошибки.

«Клоунский стиль»: Рудковская в перьях и стразах попала под критику стилиста 
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская пришла на вручение премии «Женщина года — 2019» по версии журнала Glamour в сопровождении супруга, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигурист позировал перед объективами фотокамер в классическом костюме и белой сорочке. Зато его возлюбленная решила поэкспериментировать со стилем. В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Глеб Хан отметил, что, на первый взгляд, Яна оделась весьма оригинально — она выбрала актуальный стиль мемфис. Но все же допустила несколько модных ошибок.

«Мемфис — клоунский стиль. Бесспорно, яркий и интересный, вот только подходит он далеко не всем. Яна появилась на публике в объемном пальто с перьями и стразами, не забыла о маленькой сумочке. Вроде бы все в тон, все в цвет… Но абсолютно прозрачный макияж и банальная укладка в этой ситуации сыграли с Яной злую шутку», — экспертно резюмировал стилист.

Тренд-аналитик посоветовал возлюбленной Евгения Плющенко уложить локоны назад, отдав предпочтение эффекту мокрых волос. Кроме того, Глеб Хан отметил, что образу Рудковской не хватает очков в крупной оправе в стиле Ульяны Сергеенко.

«Самое главное — мне показалось, что рядом с Яной ее супруг чувствовал себя некомфортно. Все-таки при выборе наряда не стоит забывать о своей второй половинке», — добавил эксперт в сфере моды.

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Тэги:

Евгений Плющенкоестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЯна Рудковская
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«Клоунский стиль»: Рудковская в перьях и стразах попала под критику стилиста 
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