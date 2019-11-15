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«Могли сглазить»: Тодоренко устала страдать и ищет проверенную гадалку

Возлюбленная Топалова готова обратиться к опытной знахарке, чтобы развеять или подтвердить свои подозрения.

«Могли сглазить»: Тодоренко устала страдать и ищет проверенную гадалку
Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Ранее сообщалось, что ведущая шоу «Пятница с Региной» в этом году получила приз в номинации «Женщина года — 2019» по версии журнала Glamour. На красной дорожке молодая мамочка позировала в гордом одиночестве, без своего супруга Влада Топалова. Знаменитость появилась на публике в алом платье-карандаш и черных туфлях-лодочках на шпильке. Сама Регина назвала образ «стильным».

Напомним, что вручение ежегодной премии Glamour «Женщина года» состоялось 12 ноября в «Геликон-опере». А уже спустя три дня после этого Тодоренко решила записать видеообращение для своих подписчиков в Stories. Телеведущая пожаловалась на жизненные «коллапсы» и плохое самочувствие, заявив, что не может избавиться от мысли о «сглазе».

Возлюбленная музыканта готова найти опытную гадалку только ради того, чтобы развеять все свои страхи и переживания. Именно поэтому Регина Тодоренко обратилась к поклонникам.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко мечтает выспаться (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

«Как-то себя не очень хорошо чувствую в последнее время… Какие-то коллапсы в жизни происходят. И внутри как будто что-то крутит… Постоянно тошнота и понос. Есть ощущение, что могли сглазить. Может, у вас есть контакты хорошей гадалки?!» — обратилась к подписчикам своего блога супруга Влада Топалова.

Напомним, что в декабре первенцу Регины Тодоренко и ее возлюбленного исполнится годик. Долгожданного наследника супруги назвали Михаилом, при этом домашние называют малыша Майклом.

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«Могли сглазить»: Тодоренко устала страдать и ищет проверенную гадалку
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