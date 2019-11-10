«Как же здесь тепло»: Тодоренко решила отдохнуть в родной Одессе

Ведущая шоу «Пятница с Региной» подметила, что ей очень повезло с погодой.

29-летняя Регина Тодоренко проводит ноябрьские каникулы на малой родине в Одессе. На Украину возлюбленная музыканта Влада Топалова отправилась без мужа. Судя по Stories в микроблоге певца он остался на хозяйстве в дождливой Москве. Избранник знаменитости не может сопровождать ведущую шоу «Пятница с Региной» из-за плотного рабочего графика, запланированных выступлений и концертов. Тодоренко не скрывает своих эмоций от поездки в родной город. По словам Регины, ей невероятно повезло с погодой.

«Ну, как же здесь тепло!! У меня +15 °С в Одессе, а в вашем городе какая погода?!», — отметила возлюбленная музыканта, обратившись к верным почитателям.

Пока Тодоренко находится в разъездах, ее муж посетил концерт Сергея Лазарева. 8 ноября певец выступил на ВТБ-арене в Москве с театрализованным шоу N-tour. Музыкант признался, что остался под впечатлением от увиденного: особое внимание Влад уделил аранжировке, световой обработке и качественному звуку.

Напомним, что вместе с Региной Тодоренко певец воспитывает одиннадцатимесячного сына Майкла. Первенец пары появился на свет в декабре 2018 года. После рождения малыша супруга Влада Топалова стала снимать новые выпуски шоу «Пятница с Региной» дома для того, чтобы неотлучно находится рядом с новорожденным сынишкой.