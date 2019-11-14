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Принц Гарри и Маркл умилили новым фото сына Арчи с дедушкой

Супруги решили поздравить принца Чарльза с 71-летием.

Принц Гарри и Маркл умилили новым фото сына Арчи с дедушкой
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном. фото: globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл в браке только второй год, но уже успели пережить много счастливых моментов. Один из них — рождение сына Арчи. Малыш появился на свет в мае, а вскоре также был крещен. Многих возмутило то, что супруги провели закрытую церемонию. Однако недавно они побывали с официальным визитом в Африке. Они впервые взяли с собой наследника и не скрывали ее от папарацци. Многие уверены, что мальчик растет копией отца.

А 14 ноября день рождения отмечает отец принцев Уильяма и Гарри — принц Чарльз, старший сын королевы Елизаветы II и экс-муж принцессы Дианы. Меган и ее муж решили поздравить родственника не только лично, но и в соцсети. Они поделились редким фото своего сына в крестильной рубашке. В кадре его держит на руках счастливый герцог Сассекский, а рядом принц Чарльз с любовью смотрит на внука.

«С днем рождения Его Королевское Высочество принца Уэльского — сэр, папа, дедушка!» — написано в подписи.

Поклонники восхитились трогательным снимком. Некоторые даже посчитали, что Арчи отчасти похож на своего дедушку. К слову Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили Чарльза. Они опубликовали несколько ярких кадров с именинником в соцсети.

«Желаем счастливого дня рождения», — написали герцог и герцогиня Кембриджские.

Добавим, что несколько часов назад подтвердилась информация, что Гарри и Меган не появятся в Сандрингеме на Рождество в этом году. Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, они в праздничный день будут находиться в США с мамой Маркл, Дорией Рагланд. Скорее всего, сына они возьмут с собой. Тем более, что осенью герцогиня Сассекская уже тайно возила его в Нью-Йорк, чтобы увидеть игру своей подруги Сирены Уильямс.

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Принц Гарри и Маркл умилили новым фото сына Арчи с дедушкой
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