На бис!: Кейт и Уильм поздравили Чарльза тем же фото, что и на юбилей

В четверг, 14 ноября, старший сын Елизаветы II отмечает день рождения — принцу Чарльзу исполнился 71 год. По этому случаю в аккаунтах королевской семьи появились поздравления.

Не стали исключением Кейт Миддлтон и принц Уильям. В их аккаунте появились искренние слова поздравления. «Желаем радостного дня рождения принцу Уэльскому», — гласит подпись.

В качестве «открытки» Кейт и Уильям решили повторить на бис успех прошлого года, когда поздравляли отца с юбилеем.

Не мудрствуя лукаво, они снова опубликовали фото, на котором Миддлтон держит на руках маленького Луи, а его дедушка, здороваясь, держит его за маленькие ручки.

Пользователи Сети тут же отметили, что фото не потеряло актуальности и «уровень милоты» просто зашкаливает.

Впрочем, понравилась им вся подборка снимков в целом. На втором из них запечатлен хохочущий именинник при полном параде, а на последнем — Чарльз стоит в окружении улыбающихся сыновей.

После того, как герцога Корнуолльского поздравили Кембриджи, на страничке Сассексов тоже решили взять с них пример и выложили ранее неопубликованный снимок сына Арчи с дедушкой.