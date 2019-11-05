Забавный фотофакт: коты Тимати заняли место его сына

Пока Тимати отдыхает на Майами, Анастасия Решетова ухаживает за наследником рэпера и его котами. Хотя похоже, что модель это не сильно беспокоит — малыш Ратмир растет спокойным, практически не просыпаясь ночью. А с ласковыми четвероногими девушка успела подружиться.

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Недавно Решетова рассмешила своих подписчиков снимком, на котором любимый кот Тимати забрался в коляску Ратмира. «Так бывает, когда в доме появляется младенец. Все старшие сразу хотят почувствовать себя маленькими», — написала Анастасия.