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Забавный фотофакт: коты Тимати заняли место его сына

Четвероногие решили проверить удобство коляски Ратмира.

Забавный фотофакт: коты Тимати заняли место его сына
Анастасия Решетова. Фото https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Пока Тимати отдыхает на Майами, Анастасия Решетова ухаживает за наследником рэпера и его котами. Хотя похоже, что модель это не сильно беспокоит — малыш Ратмир растет спокойным, практически не просыпаясь ночью. А с ласковыми четвероногими девушка успела подружиться.

Недавно Решетова рассмешила своих подписчиков снимком, на котором любимый кот Тимати забрался в коляску Ратмира. «Так бывает, когда в доме появляется младенец. Все старшие сразу хотят почувствовать себя маленькими», — написала Анастасия.

Коты Тимати. Фото
Коты Тимати. Фото https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
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Забавный фотофакт: коты Тимати заняли место его сына
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