Старец Александр предсказал исцеление Заворотнюк

На какие только ухищрения не идут СМИ, чтобы узнать хоть какие-то новости о любимице публики Анастасии Заворотнюк! НТВ, к примеру, решили обратиться к известному знахарю Александру, чтобы тот поведал о состоянии актрисы. К радости зрителей программы «Новые русские сенсации», он сделал позитивный прогноз.

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По словам старца, актрисе изначально поставили неверный диагноз, никакой онкологии у нее нет. Проблема кроется в истощении центральной нервной системы. Сейчас главное для ее спасения – это поработать над иммунитетом.

В целом знахарь дал утешительный прогноз. «Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет, это правда», — заверил он.

Уже сейчас, по его словам, Анастасии стало лучше, а через три недели силы к ней вернуться. Будем надеяться, что окончательно.

А как вы относитесь к подобным предсказаниям?