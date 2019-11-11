ЗВЕЗДЫ

Старец Александр предсказал исцеление Заворотнюк

По мнению знахаря, актрисе поставили неправильный диагноз.

Старец Александр предсказал исцеление Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото КП / Анатолий Жданов

На какие только ухищрения не идут СМИ, чтобы узнать хоть какие-то новости о любимице публики Анастасии Заворотнюк! НТВ, к примеру, решили обратиться к известному знахарю Александру, чтобы тот поведал о состоянии актрисы. К радости зрителей программы «Новые русские сенсации», он сделал позитивный прогноз.

По словам старца, актрисе изначально поставили неверный диагноз, никакой онкологии у нее нет. Проблема кроется в истощении центральной нервной системы. Сейчас главное для ее спасения – это поработать над иммунитетом.

В целом знахарь дал утешительный прогноз. «Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет, это правда», — заверил он.

Уже сейчас, по его словам, Анастасии стало лучше, а через три недели силы к ней вернуться. Будем надеяться, что окончательно.

А как вы относитесь к подобным предсказаниям?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкЗаворотнюкЗаворотнюк последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Старец Александр предсказал исцеление Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: