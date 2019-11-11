Старец Александр предсказал исцеление Заворотнюк

На какие только ухищрения не идут СМИ, чтобы узнать хоть какие-то новости о любимице публики Анастасии Заворотнюк! НТВ, к примеру, решили обратиться к известному знахарю Александру, чтобы тот поведал о состоянии актрисы. К радости зрителей программы «Новые русские сенсации», он сделал позитивный прогноз.
По словам старца, актрисе изначально поставили неверный диагноз, никакой онкологии у нее нет. Проблема кроется в истощении центральной нервной системы. Сейчас главное для ее спасения – это поработать над иммунитетом.
В целом знахарь дал утешительный прогноз. «Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет, это правда», — заверил он.
Уже сейчас, по его словам, Анастасии стало лучше, а через три недели силы к ней вернуться. Будем надеяться, что окончательно.
А как вы относитесь к подобным предсказаниям?