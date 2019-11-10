НОВОСТИ

«Становится лучше»: о состоянии Заворотнюк сообщил источник Разина

Продюсеру сказали, что страшные прогнозы относительно здоровья актрисы не сбываются.

«Становится лучше»: о состоянии Заворотнюк сообщил источник Разина
Анастасия Заворотнюк. Фото КП /Global look press

Андрей Разин сообщил со ссылкой на свои источники, что Анастасии Заворотнюк становится лучше. Устрашающие прогнозы, которые то и дело возникали в СМИ, к счастью, не сбываются.

Отметим, что продюсер дал эту информацию в своем блоге со словами: «Очень осторожно, очень аккуратно скажу». Видимо с болезнью глиобластома, которую по неподтвержденным данным из СМИ, диагностировали актрисе, действительно говорить что-то однозначное невозможно.

Ранее у Разина был свой «информатор» во врачебных кругах, связанных со звездой. Однако сейчас этот человек по каким-то причинам перестал контактировать со специалистами, лечащими Заворотнюк. Но, тем не менее, кое-какие данные до Разина дошли.

«Насте действительно становится лучше», — сообщил продюсер.

По его словам, он постоянно молится за любимицу публики, прося у Бога скорейшего ее излечения.

Отметим, что о здоровье любимой актрисы умоляют Всевышнего также монахини Покровского ставропигиального женского монастыря. Каждый день они обязательно посвящают ей свои молитвы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАндрей РазинПетр Чернышев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Становится лучше»: о состоянии Заворотнюк сообщил источник Разина
Интересно?
Поделись с друзьями: