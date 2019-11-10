«Становится лучше»: о состоянии Заворотнюк сообщил источник Разина

Андрей Разин сообщил со ссылкой на свои источники, что Анастасии Заворотнюк становится лучше. Устрашающие прогнозы, которые то и дело возникали в СМИ, к счастью, не сбываются.

больше по теме Адвокат Заворотнюк прокомментировал наличие долгов актрисы по квартире Звезда задолжала 24 тысячи по налогам на недвижимость.

Отметим, что продюсер дал эту информацию в своем блоге со словами: «Очень осторожно, очень аккуратно скажу». Видимо с болезнью глиобластома, которую по неподтвержденным данным из СМИ, диагностировали актрисе, действительно говорить что-то однозначное невозможно.

Ранее у Разина был свой «информатор» во врачебных кругах, связанных со звездой. Однако сейчас этот человек по каким-то причинам перестал контактировать со специалистами, лечащими Заворотнюк. Но, тем не менее, кое-какие данные до Разина дошли.

«Насте действительно становится лучше», — сообщил продюсер.

По его словам, он постоянно молится за любимицу публики, прося у Бога скорейшего ее излечения.

Отметим, что о здоровье любимой актрисы умоляют Всевышнего также монахини Покровского ставропигиального женского монастыря. Каждый день они обязательно посвящают ей свои молитвы.