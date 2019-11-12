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«У нас спортивная семья»: влюбленные Ефремов и Ивакова впервые вышли в свет вместе

Никита и Мария получили премию «Пара года» по версии журнала Glamour.

«У нас спортивная семья»: влюбленные Ефремов и Ивакова впервые вышли в свет вместе
Никита Ефремов и Мария Ивакова . Фото: Лика Брагина

Слухи о романе Никиты Ефремова и Марии Иваковой ходили давно. Об отношениях стало известно, когда пара появилась на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италии. 12 ноября Никита и Мария, наконец, официально вышли в свет — они вместе пришли на вручение премии «Женщина года» по версии Glamour. Актер и телеведущая мило обнимались и не сводили друг с друга влюбленных глаз. Добавим, что в прошлом году Ивакова была на премии в одиночестве.

Лауреаты премии «Пара года Glamour 2019»
Лауреаты премии «Пара года Glamour 2019». Фото: Лика Брагина

Неудивительно, что именно Ефремов и Ивакова были названы «Парой года Glamour 2019». Никита признался, что испытывает по этому поводу «удовлетворение, спокойствие и благодарность». При этом актер заметил, что не готов отвечать на вопрос о помолвке с Марией. 

Влюбленные не скрывали чувств
Влюбленные не скрывали чувств. Фото: Лика Брагина

«Такие вопросы должны быть личными. Самое важное в таких публичных отношениях — сохранить трепет и что-то для себя», — заявил Ефремов. Он отметил также, что влюбленные удивляют друг друга подарками. «У меня дома есть лестница. И в мой день рождения Никита выложил мои качества на ступенях — «красивая», «честная», «сильная» и много-много таких слов, которые вели к подарку», — рассказала Ивакова. 

Она уточнила, что главным презентом был прыжок с парашютом. «До сих пор еще не прыгнула. Я боюсь. Никита открывает меня с экстремальной стороны», — пошутила Мария. При этом актриса добавила, что она и Никита занимаются спортом: «У нас спортивная семья. Дома — коврик, гантели, все вместе». «Поменьше углеводов, шоколадок. Все жарим на кокосовом масле», — уточнил Ефремов. Он признался, что удивляет Марию омлетом, который умеет красиво подать. 

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Тэги:

"Пара года"GlamourМария ИваковаНикита Ефремовпремия журнала Glamour
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«У нас спортивная семья»: влюбленные Ефремов и Ивакова впервые вышли в свет вместе
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