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Никита Ефремов набрался сил на Мертвом озере

Актер проводит отпуск в энергетических местах Алтая.

Никита Ефремов набрался сил на Мертвом озере
Никита Ефремов /instagram.com/efremovefremov/

Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, в последнее время находится в состоянии поиска самого себя. Этот путь забросил его на Алтай.

Подписчики в Instagram диву давались, как он смог преодолеть столько труднодоступных мест республики. Позади смельчак оставил сложнейшие перевалы и ледники, был замечен практически на границе с Монголией, радостно разъезжающим по плато на мотоцикле.

Позже на одном из видео загадка была разгадана – в кадр попал вертолет. К слову, полет на этом виде транспорта в Горном Алтае обходится в сумму от 60 до 240 тыс. рублей в час. Но, видимо, расходы стоили того.

Актер искупался в нескольких горных водоемах, в ледяную воду которых не каждый способен окунуться. Был он и на Мертвом озере, овеянном легендами и тайнами. Здесь никогда не водилась рыба и даже птицы рядом не вьют гнезда. Согласно местному преданию, в водоеме живут духи, а тот, кто пытается познать его тайну, неизменно погибает. Впрочем, современники чудо озера объясняют иначе, говорят, что здесь нет ничего живого из-за паров ртути, которая залегает рядом с поверхностью водоема.

В своем последнем посте Никита написал:

«Подходит к концу наше путешествие по сказочному, удивительному, чистому и сильному Алтаю! По-моему, здесь живет Бог! Ребята, я всем рекомендую сюда приехать и насладиться этими видами, воздухом, водой, горами, людьми. Алтай чистит, Алтай прорабатывает, Алтай – это чудо»!

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Никита Ефремов набрался сил на Мертвом озере
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