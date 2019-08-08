Никита Ефремов набрался сил на Мертвом озере

Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, в последнее время находится в состоянии поиска самого себя. Этот путь забросил его на Алтай.

больше по теме Никита Ефремов высказался о границах в романтических отношениях Актер уже несколько месяцев встречается с телеведущей Марией Иваковой.

Подписчики в Instagram диву давались, как он смог преодолеть столько труднодоступных мест республики. Позади смельчак оставил сложнейшие перевалы и ледники, был замечен практически на границе с Монголией, радостно разъезжающим по плато на мотоцикле.

Позже на одном из видео загадка была разгадана – в кадр попал вертолет. К слову, полет на этом виде транспорта в Горном Алтае обходится в сумму от 60 до 240 тыс. рублей в час. Но, видимо, расходы стоили того.

Актер искупался в нескольких горных водоемах, в ледяную воду которых не каждый способен окунуться. Был он и на Мертвом озере, овеянном легендами и тайнами. Здесь никогда не водилась рыба и даже птицы рядом не вьют гнезда. Согласно местному преданию, в водоеме живут духи, а тот, кто пытается познать его тайну, неизменно погибает. Впрочем, современники чудо озера объясняют иначе, говорят, что здесь нет ничего живого из-за паров ртути, которая залегает рядом с поверхностью водоема.

В своем последнем посте Никита написал: