«Место силы»: Никита Ефремов исследовал Алтай

Никита Ефремов побывал в одном из самых опасных мест Сибири — на перевале Кату-Ярык в Республике Алтай. Даже самые опытные туристы не всегда рискуют спуститься на автомобиле вниз — в долину Чулышмана. На Алтае верят, что это место обладает особенной силой. Есть поверье, что если преодолеть этот путь, к тебе придет осознание чего-то важного.

Актер в своем блоге признался, что действительно почувствовал влияние таинственных гор на себе.

В своем блоге он написал: «Вчера поймал себя на том, что два часа ни о чем не думал! Это фантастика. Это место Силы».

Нужно сказать, что сын Михаила Ефремова в последнее время находится в поиске самого себя, он даже признавался, что посещал психологические тренинги. На них он признался, что не совсем правильно смотрел на отношения между мужчиной и женщиной. По его мнению, чтобы они были комфортными, необходимо вовремя поставить границы. Судя по всему, артист имел в виду свою связь с Марией Иваковой, ведущей программы «Орел и решка».

А вы считаете, что в любви должны быть границы?