ЗВЕЗДЫ

«Место силы»: Никита Ефремов исследовал Алтай

Актер побывал в одном из самых опасных туристических мест Сибири.

«Место силы»: Никита Ефремов исследовал Алтай
Никита Ефремов/instagram.com/efremovefremov/?hl=ru

Никита Ефремов побывал в одном из самых опасных мест Сибири — на перевале Кату-Ярык в Республике Алтай. Даже самые опытные туристы не всегда рискуют спуститься на автомобиле вниз — в долину Чулышмана. На Алтае верят, что это место обладает особенной силой. Есть поверье, что если преодолеть этот путь, к тебе придет осознание чего-то важного.

Актер в своем блоге признался, что действительно почувствовал влияние таинственных гор на себе.

В своем блоге он написал: «Вчера поймал себя на том, что два часа ни о чем не думал! Это фантастика. Это место Силы».

Нужно сказать, что сын Михаила Ефремова в последнее время находится в поиске самого себя, он даже признавался, что посещал психологические тренинги. На них он признался, что не совсем правильно смотрел на отношения между мужчиной и женщиной. По его мнению, чтобы они были комфортными, необходимо вовремя поставить границы. Судя по всему, артист имел в виду свою связь с Марией Иваковой, ведущей программы «Орел и решка».

А вы считаете, что в любви должны быть границы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АлтайЕфремовНикита ЕфремовНикита Ефремова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Место силы»: Никита Ефремов исследовал Алтай
Интересно?
Поделись с друзьями: