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Убивший студентку историк СПбГУ собирался покончить с собой в образе Наполеона

Олег Соколов рассчитывал воплотить сой план в жизнь на глазах туристов Петропавловской крепости.

Убивший студентку историк СПбГУ собирался покончить с собой в образе Наполеона
Олег Соколов/Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/ Ирина Ефремова

После смерти 24-летней студентки обвиняемый в убийстве девушки преподаватель СПбГУ Олег Соколов намеревался покончить с собой. Об этом сам мужчина рассказал следователям во время допроса. Обвиняемый рассчитывал свести счеты с жизнью после того, как полностью избавиться от тела.

Портал 47news отмечает, что для самоуничтожения Соколов избрал достаточно популярное у туристов место – Петропавловскую крепость. Прийти туда он намеревался в момент, когда в здании было бы много людей. Для воплощения плана он рассчитывал надеть мундир Наполеона, а в карман положить предсмертную записку. Не забыл Соколов и о завещании – ценная бумага можно было найти на его столе.

Напомним, 9 ноября в Петербурге 63-летний историк из СПбГУ был найден в реке. Мужчина был жив, но доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Выяснилось, что на момент случившегося профессор был нетрезв, а в рюкзаке у него прятались отрубленные руки студентки.

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Убивший студентку историк СПбГУ собирался покончить с собой в образе Наполеона
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