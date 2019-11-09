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Бизнесмен Батурин назвал расчленившего студентку преподавателя СПбГУ «нормальным»

Брат жены Лужкова подчеркнул – некоторое время Олег Соколов работал у него консультантом.

Бизнесмен Батурин назвал расчленившего студентку преподавателя СПбГУ «нормальным»
Виктор Батурин/Фото: Борис Кудрявов/КП

Брат жены Юрия Лужкова, бизнесмен Виктор Батурин шокирован известием о том, что преподаватель СПбГУ Олег Соколов зверски расправился со студенткой. Предприниматель рассказал, что знал обвиняемого лично – историк некоторое время работал на Батурина как консультант. Еще тогда бизнесмен отметил некоторую эмоциональность профессора, но не думал, что все закончится столь жестоко.

Изданию «Подъем» Батурин пояснил, что охарактеризовал бы Соколова как человека увлекающегося. Садистских наклонностей за 63-летним преподавателем замечено не было.

«Нормальный был, как все. Правда, он считал, что жизнь с ним не очень справедливо обошлась в силу его заслуг. Он серьезный ученый, а его задвинули. Его это расстраивало», – вспомнил он.

Напомним, 9 ноября в Петербурге 63-летний преподаватель СПБГУ Олег Соколов пытался утопить в реке останки своей студентки. Мужчина, по неподтвержденным данным, повздорил с девушкой, а затем расправился с ней в собственной квартире. Чтобы скрыть преступление, нарушитель пришел к водоему, однако тонуть улики не хотели.

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Бизнесмен Батурин назвал расчленившего студентку преподавателя СПбГУ «нормальным»
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