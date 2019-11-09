НОВОСТИ

«Давай отсюда, вали»: на парах подозреваемого в убийстве студентки преподавателя СПбГУ избивали учащихся

В Сети появилось видео с одного из занятий, на котором неизвестные мужчины хватают и насильно вытаскивают парней из аудитории.

«Давай отсюда, вали»: на парах подозреваемого в убийстве студентки преподавателя СПбГУ избивали учащихся
Следственный комитет/Фото: Евгения Гусева/КП

На парах обвиняемого в убийстве студентки историка Олега Соколова избивали учащихся. В Сети появилось провокационное видео, на котором можно лицезреть, как несколько крепких мужчин силком вытаскивают молодых парней из аудитории. Вставший со своего места юноша заявил, ссылаясь на ранее вычитанную информацию, что Соколов, мол, преподает студентам чужие умные мысли, а еще занимается подлогом фактов.

Обвинений этих профессор стерпеть не смог. Сначала он в грубой форме стал выгонять юношу из аудитории, а затем попросил нескольких крепких ребят убрать провокатора.

Скриншот видео
Скриншот видео/Фото: https://www.youtube.com/watch?v=eXJUvvb2fOw&feature=youtu.be

«Если вы пришли сюда оскорблять, убирайтесь отсюда. Я вообще не хочу это слушать. Господа, объясните молодому человеку…Давай отсюда, вали», — говорит Соколов на третьей минуте.

Все заканчивается затяжной борьбой. Несколько крепышей помогают недовольному студенту покинуть аудиторию, вытаскивая его за капюшон. Пострадал и предположительный товарищ студента – его также насильно вывели из аудитории, придерживая за голову.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

насилиепреподавательпроисшествиеСанкт-ПетербургСПБГУстуденткаубийство
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Давай отсюда, вали»: на парах подозреваемого в убийстве студентки преподавателя СПбГУ избивали учащихся
Интересно?
Поделись с друзьями: