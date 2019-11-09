«Давай отсюда, вали»: на парах подозреваемого в убийстве студентки преподавателя СПбГУ избивали учащихся

В Сети появилось видео с одного из занятий, на котором неизвестные мужчины хватают и насильно вытаскивают парней из аудитории.

На парах обвиняемого в убийстве студентки историка Олега Соколова избивали учащихся. В Сети появилось провокационное видео, на котором можно лицезреть, как несколько крепких мужчин силком вытаскивают молодых парней из аудитории. Вставший со своего места юноша заявил, ссылаясь на ранее вычитанную информацию, что Соколов, мол, преподает студентам чужие умные мысли, а еще занимается подлогом фактов.

Обвинений этих профессор стерпеть не смог. Сначала он в грубой форме стал выгонять юношу из аудитории, а затем попросил нескольких крепких ребят убрать провокатора.

«Если вы пришли сюда оскорблять, убирайтесь отсюда. Я вообще не хочу это слушать. Господа, объясните молодому человеку…Давай отсюда, вали», — говорит Соколов на третьей минуте.

Все заканчивается затяжной борьбой. Несколько крепышей помогают недовольному студенту покинуть аудиторию, вытаскивая его за капюшон. Пострадал и предположительный товарищ студента – его также насильно вывели из аудитории, придерживая за голову.