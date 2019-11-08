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Игоря Верника экстренно отвезли в больницу

«Скорую» актеру вызвали прямо в театр — он пожаловался на сильные боли.

Игоря Верника экстренно отвезли в больницу
Игорь Верник. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Игорь Верник в срочном порядке госпитализирован в одну из московских клиник. Как сообщает один из Telegram-каналов, актер почувствовал недомогание, будучи в театре. В МХТ имени Чехова приехала «скорая», которая увезла актера. 

По сообщению Mash, врачей вызвал сам Верник. Он якобы пожаловался на резкие боли. Кроме того, у него начала неметь нога. Доктора в течение часа оказывали ему первую помощь, после чего увезли в больницу. 

Игорь Верник известен зрителю по множественным ролям. Самые известные работы — в фильмах «Мастер и Маргарита», «Кухня» и «Жуки». 56-летний актер является актером МХТ имени Чехова с 1986 года.

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госпитализацияИгорь ВерникСкорая помощьсрочноэкстренная госпитализация
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Игоря Верника экстренно отвезли в больницу
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