Игоря Верника экстренно отвезли в больницу

«Скорую» актеру вызвали прямо в театр — он пожаловался на сильные боли.

Игорь Верник в срочном порядке госпитализирован в одну из московских клиник. Как сообщает один из Telegram-каналов, актер почувствовал недомогание, будучи в театре. В МХТ имени Чехова приехала «скорая», которая увезла актера.

По сообщению Mash, врачей вызвал сам Верник. Он якобы пожаловался на резкие боли. Кроме того, у него начала неметь нога. Доктора в течение часа оказывали ему первую помощь, после чего увезли в больницу.

Игорь Верник известен зрителю по множественным ролям. Самые известные работы — в фильмах «Мастер и Маргарита», «Кухня» и «Жуки». 56-летний актер является актером МХТ имени Чехова с 1986 года.