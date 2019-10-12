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Игорь Верник готов провести свадьбу за миллион рублей

Актера обожает приглашать интеллигенция за его интеллектуальное остроумие.

Игорь Верник готов провести свадьбу за миллион рублей
Верник готов провести свадьбу за миллион рублей/globallookpress.com

Актера и телеведущего Игоря Верника можно пригласить вести свадьбу за 15 тысяч евро. Это чуть больше миллиона рублей. При этом известно, что на актера есть неплохой спрос. Его обожает видеть на торжествах интеллигенция. Верника, как они отмечают, отличает интеллектуальное остроумие и широкий кругозор.

Игорь Верник. Фото
Верник готов выступить на свадьбе за миллион рублей/globallookpress.com

Про Игоря Верника говорят, что он никогда не позволяет себе на свадьбах истории «ниже пояса». На торжествах он часто рассказывает байки. При этом всегда может станцевать или спеть для молодоженов.

Кстати, не так давно состоялась свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Верник на ней выступал без всякого гонорара. Как известно, он в прекрасных отношениях, как в Федором, так и с его красавицей-супругой.

А вот Лера Кудрявцева готова провести свадьбу не меньше, чем за 30 тысяч евро. Это уже солидная сумма – чуть более двух миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Игорь ВерникЛера КудрявцеваПаулина АндрееваФедор Бондарчук
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Игорь Верник готов провести свадьбу за миллион рублей
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