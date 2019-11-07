Семья Заворотнюк опровергла слухи о сборе денег на лечение актрисы

Медленное и трудное лечение и борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк по-прежнему не оставляет равнодушных среди поклонников артистки и ее звездных коллег. Недавно на странице, основанной в поддержку «прекрасной няни» появился новый пост, в котором слова благодарности высказываются Татьяне Навке.

Олимпийская чемпионка изъявила желание средства от продажи билетов на свое новое ледовое шоу, которое состоится 10 ноября, передать семье Анастасии Заворотнюк на лечение актрисы. При этом отмечается, что инициатива носит исключительно частный характер и является дружеским жестом. Потому ни о каком объявлении о начале сбора средств на лечение Анастасии нет, а если подобная информация и появляется в Сети, то это слухи.

«Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!!!», — пишут в сообщении.

Напомним, на фоне пристального внимания к семье звезды, почти под микроскопом рассматривают поклонники и работу на ледовом шоу Навки мужа Заворотнюк – Петра Чернышева. Не так давно пользователи Сети раскритиковали его за непрофессионализм.