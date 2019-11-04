Есть мнение: работу мужа Заворотнюк назвали «непрофессиональной»

Как всегда, среди позитивных отзывов находится и резкий негатив.

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, несмотря на переживания из-за состояния жены, вернулся к своей работе. В Санкт-Петербурге он вышел на лед с шоу «Руслан и Людмила».

Первые отзывы о его работе были исключительно позитивными. Люди в основной массе понимают, что фигурист находится в подавленном состоянии, поэтому на какие-то мелкие огрехи не обращали внимания. И даже напротив, поддерживали его громкими овациями. Петр с благодарностью принимал аплодисменты и улыбался публике «сквозь слезы».

Однако там, где есть позитив, всегда найдется место хейтерам. Telegram-канал «Только никому» продемонстрировал переписку зрителей в Instagram. Одна из зрительниц написала: «Ситуации Петра, разумеется, все сочувствуют… Но такая растренированность просто непрофессиональна». «Вчера была на шоу, грустно смотреть на великих спортсменов, без конца бьющихся об лед», — отметилась еще одна.