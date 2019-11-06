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«Хорош!»: читатели Teleprogramma.pro оценили новый «Терминатор»

В продолжении легендарного фантастического боевика снялся сам Арнольд Шварценеггер.

«Хорош!»: читатели Teleprogramma.pro оценили новый «Терминатор»
Кадр из фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019)

С момента выхода первого фильма «Терминатор» прошло 35 лет. В 2019 году Арнольд Шварценеггер вновь надел знаменитую кожаную куртку и сыграл в продолжении классического фильма. 

На российские экраны «Терминатор: Тёмные судьбы» вышел 31 октября. Мы решили узнать у читателей Teleprogramma.pro, удалось ли им оценить новую картину из знаменитой франшизы.

Арнольд Шварценеггер на премьере фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Арнольд Шварценеггер на премьере фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Фото: GlobalLookPress

Большинство читателей признались, что уже успели посмотреть картину и считают, что фильм отличный. «Хорош!» — оценили они. Однако почти столько же считают, что снимать продолжение двух первых частей не стоило. Таких среди опрошенных — более 26%. 

Около 23% читателей нашего портала признались, что ожидали большего от продолжения легендарного фильма. Около 13% еще фильм не смотрели, однако настроены оптимистично: они хотят обязательно увидеть картину. И лишь 8,2% совсем не интересуются новой картиной — не смотрели и не собираются. 

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«Терминатор: Темные судьбы»Арнольд ШварценеггеропросПремьераТерминатор
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«Хорош!»: читатели Teleprogramma.pro оценили новый «Терминатор»
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