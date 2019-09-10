КИНО

Шварценеггер опубликовал новый постер «Терминатор: Темные судьбы»

В продолжении франшизы помогать Саре Коннор будет помесь машины и человека.

Шварценеггер опубликовал новый постер «Терминатор: Темные судьбы»
"Терминатор: Темные судьбы" выйдет на мировые экраны 23 октября. Фото: Instagram

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер 10 сентября опубликовал на своей странице в Instagram новый постер фильма «Терминатор: Темные судьбы», который появится в российских кинотеатрах уже 31 октября 2019 года.

На постере изображен сам исполнитель главной роли. Терминатор уже не тот, что был в 1984 году – у него появились морщины, да и взгляд перестал быть таким страшным, как в молодости, и тем не менее, миллионы любителей кино по всему миру всё ещё любят эту историю и ждут встречи со старыми полюбившимися героями.

«Вы готовы?» — вопрошает 72-летний Шварценеггер под картинкой с постером. Да, мы готовы!

Уже известно, что в продолжении знаменитой франшизы Сара Коннор начнет охотиться за терминаторами, уничтожая прибывающих из будущего роботов-убийц. Раньше главной ее целью было защитить сына, однако сейчас в их истории появилась появилась еще одна героиня — Дани Рамос, которую тоже необходимо спасти от смерти, чтобы не дать человечеству погибнуть. На помощь Саре придет некая Грейс — гибрид человека и машины.

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«Терминатор: Темные судьбы»Арнольд ШварценеггерТерминатор

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Шварценеггер опубликовал новый постер «Терминатор: Темные судьбы»
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