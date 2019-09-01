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Кэмерон рассказал, что шестая часть «Терминатора» может стать трилогией

По мнению режиссера, только так удастся рассказать зрителю полноценную историю.

Кэмерон рассказал, что шестая часть «Терминатора» может стать трилогией
Джеймс Кэмерон Фото: globallookpress.com

Режиссер Джеймс Кэмерон в последнем интервью рассказал о планах на шестой фильм из франшизы о Терминаторе. Он заявил, что собирается сделать из него трилогию, пишет интернет-издание Deadline.

Чтобы воплотить такую идею в жизнь, требуется немалый бюджет. По словам режиссера, все будет зависеть от кассовых сборов картины «Терминатор: Темные судьбы». Если зритель оценит ее, то Кэмерон начнет работать над другими частями трилогии.

«Если нам повезет достаточно, чтобы заработать на «Темных судьбах», мы точно представляем себе, как снимать последующие два фильма», — заявил режиссер.

Российский зритель может познакомиться с картиной уже 31 октября нынешнего года. Накануне вышел новый трейлер.

Говоря о шестой части франшизы, режиссер отметил, что только на проработку сюжета, который пришелся бы по душе актрисе Линде Хэмилтон (Сара Коннор), ушло несколько недель.

Что касается киноленты, которая выйдет в октябре, то Джеймс Кэмерон выступил сценаристом и продюсером. Кресло режиссера в этом раз занял Тим Миллер. Он в свое время работал над картиной «Дэдпул».

Напомним, накануне актер Арнольд Шварценеггер поделился с поклонниками печальной новостью. В Италии утонул его лучший друг, культурист Франко Коломбо. Они познакомились больше 50 лет назад в Мюнхене и с того момента не расставались.

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«Терминатор: Темные судьбы»Арнольд ШварценеггерДжеймс КэмеронЛинда ХэмилтонТерминатор

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Кэмерон рассказал, что шестая часть «Терминатора» может стать трилогией
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