НОВОСТИ

Свобода по полной: Серябкина разгуливала с поклонником после ухода от Фадеева

Несмотря на то, что певица больше не сотрудничает с лейблом, она активно продолжает концертную деятельность.

Свобода по полной: Серябкина разгуливала с поклонником после ухода от Фадеева
Ольга Серябкина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Несколько дней назад продюсер Максим Фадеев, перенесший инфаркт, объявил о роспуске своего лейбла и передаче всех прав на песни артистам. Несмотря на громкую новость, его самая известная «подопечная» Ольга Серябкина пока не давала конкретных комментариев на эту тему. Однако она продолжает выступать. 

Максим Фадеев и Ольга Серябкина
Максим Фадеев и Ольга Серябкина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Издание «Комсомольская правда» публикует фото одного из своих подписчиков, на котором Серябкину запечатлели гуляющей с незнакомцем. Как сообщил читатель, пара прибыла в центр Москвы на одной машине и отправилась в ресторан. 

При этом никто из подписчиков не смог идентифицировать мужчину. Да и сама Ольга постаралась сделать так, чтобы ее трудно было узнать. Как высказались инсайдеры, обручальное кольцо ей подарил именно этот молодой человек.  

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

инфарктМаксим Фадеевновый бойфрендОльга Серябкина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Свобода по полной: Серябкина разгуливала с поклонником после ухода от Фадеева
Интересно?
Поделись с друзьями: