Гуру от музыки: Максим Фадеев объяснил, как стать добрее

Композитор и продюсер Максим Фадеев выложил интересный пост у себя в Instagram. Музыкант решил порассуждать на тему изобилия зла в современном мире. По словам композитора, новости в социальных сетях переполнены сообщениями об оскорблениях, убийствах и обидах. Максим поразился количеству негатива, которое окружает людей, и порекомендовал как можно скорее избавляться от всего зла в своей жизни. Напоследок он пожелал своим читателям добра и хорошего настроения.

30 октября Максим Фадеев сообщил о том, что прекращает совместную работу с музыкантами лейбла MALFA. Интересно, что весь контент при этом музыканты получили от Макса в безвозмездное пользование, все, кроме двух артистов, которых Фадеев не назвал.