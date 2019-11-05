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Гуру от музыки: Максим Фадеев объяснил, как стать добрее

Продюсер разместил новый пост в своем аккаунте Instagram.

Гуру от музыки: Максим Фадеев объяснил, как стать добрее
Максим Фадеев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Композитор и продюсер Максим Фадеев выложил интересный пост у себя в Instagram. Музыкант решил порассуждать на тему изобилия зла в современном мире. По словам композитора, новости в социальных сетях переполнены сообщениями об оскорблениях, убийствах и обидах. Максим поразился количеству негатива, которое окружает людей, и порекомендовал как можно скорее избавляться от всего зла в своей жизни. Напоследок он пожелал своим читателям добра и хорошего настроения.

30 октября Максим Фадеев сообщил о том, что прекращает совместную работу с музыкантами лейбла MALFA. Интересно, что весь контент при этом музыканты получили от Макса в безвозмездное пользование, все, кроме двух артистов, которых Фадеев не назвал.

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MALFAМакс ФадеевНаргиз
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Гуру от музыки: Максим Фадеев объяснил, как стать добрее
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