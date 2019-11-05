Девушка, живущая в Сети: Серябкина выступила против кибербуллинга

Певица Ольга Серябкина, более известная как MOLLY, подняла очень серьезную тему в своем последнем посте в Instagram. Девушка решила обсудить кибербуллинг, его последствия и методы борьбы с этой болезнью 21 века. Напомним, что кибербуллинг — это вид травли с помощью социальных сетей. В большинстве случаев жертве остается только терпеть издевательства.
«Вчера увидела новость, что ВКонтакте начали активную борьбу с кибербуллингом. Они придумали алгоритм, который будет обращаться к каждому, кто захочет кого-то унизить, задеть. Я давно хотела опять поговорить о теме травли, но не было времени. И сейчас наконец-то закончила пост, пока летела в Самару. Немного опишу механизм. Тема в том, что в момент написания комментария оскорбления будут считываться. И у человека, который это делает, всплывет оповещение, призывающее никого не обижать… Это очень ВАЖНО, что есть корпорации, в которых люди предпринимают какие-то действия. Особенно на глобальном уровне. Ищут пути, которые могут уменьшить количество травли. Ведь этим самым они не просто уменьшают процент негатива в соцсетях… Это гораздо серьёзнее. Любые действия против буллинга могут спасти чьи-то жизни», — рассказала Ольга Серябкина.
Серябкина отшутилась на вопрос о близких отношениях с Максимом Фадеевым. С усмешкой певица ушла от ответа, а затем добавила: «Тогда то, что вы ведете эфиры уже много лет, наверное, должно говорить о том, что вы в каких-то особенных отношениях с начальством?».