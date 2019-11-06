«Не по нашей вине»: PR-директор Крида опровергла провал его концерта в Новосибирске

Имя Егора Крида в последнее время все чаще стало упоминаться в колонках скандальных новостей. Таков удел шоу-бизнеса — любой конфликт начинает обрастать новыми слухами и фактами. После новости о нападках на музыканта Роскомнадзора, в Сети появилась информация о якобы провальных выступлениях Крида.

В частности, обсуждается концерт певца в Новосибирске, где, по некоторым данным, Крид вышел на сцену с огромной задержкой, зал был полупустой, а недовольная публика во время выступления вставала и уходила. Мария Кордупель, PR-директор Егора Крида, в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro опровергла эту информацию.