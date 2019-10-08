Выступление Егора Крида в Тюмени оказалось под угрозой срыва

Тюменский родительский комитет хочет помешать рэперу Егору Криду выступить в столице Западной Сибири 19 ноября. Концерт музыканта запланирован во Дворце спорта хоккейного клуба «Рубин».

На сайте организации появился материал с достаточно странным заголовком: «Кто пойдет на Крида – тот петух». В сообщении также говорится, что все родители должны сделать однозначный вывод и не пускать своих детей на концерт опального рэпера.

больше по теме Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью По словам певицы, это не очень красиво с его стороны.

Члены родительского комитета считают, что творчество звезды просто аморально. В нем нет ничего, как они утверждают, кроме пошлости и мата. Также отмечается, что в своих песнях Крид намекает на пренебрежительное отношение к женщинам.

«Члены Тюменского родительского комитета намерены обращаться во все инстанции с требованием изменить возрастные ограничения на концерт Крида», — заявил лидер организации Андрей Генерозов, слова которого приводит портал 72.ru. Отметим, что сейчас на концерт звезды могут попасть все жители города и гости Тюмени, которым исполнилось 12 лет.