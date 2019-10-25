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Цвет настроения черный: в песнях Егора Крида нашли сатанинские ценности

Творчество рэпера проверили компетентные исследователи.

Цвет настроения черный: в песнях Егора Крида нашли сатанинские ценности
Возможно, Егор Крид не просто так одевается во все черное... Фото: globallookpress.com/

В творчестве рэпера Егора Крида нашли сатанизм. Роскомнадзор опубликовал результаты социокультурного исследования деятельности артиста. Оно проводилось, чтобы понять, как песни и клипы бывшего соратника Тимати влияют на российских детей, которые законодательно защищены от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию (436-ФЗ).

В этом документе приводится цитата из книги некой Четвериковой О. Н. «Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России».

«Рэп – это не просто экзотическая музыка, а агрессивная тоталитарная секта, религиозной основой которой являются африканские сатанинские культы», — говорится в ней.

На основе данного утверждения исследователи определили Крида, как «яркого представителя агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи». В творчестве музыканта нашли тотальный цинизм и пренебрежение к культурным нормам россиян, а также нецензурную речь, как агрессию против русского языка.

В том же документе сказано, что песни Егора вводят в транс и внушают установки антисемейных отношений, половой раскрепощённости, нивелирования духовных и нравственных ценностей.

Неизвестно, насколько Роскомнадзор прислушается к этому исследованию, но лучше бы Криду, да и всем рэперам, сходить в эти выходные не в клуб, а в церковь, чтобы доказать публике, что они не сгорят при ходе в храм. Или сгорят?

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Цвет настроения черный: в песнях Егора Крида нашли сатанинские ценности
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