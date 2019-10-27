Лиза Борская вслед за Анжелиной Джоли показала пустоту на месте груди

Лиза Боярская выбрала неудачное платье для показа коллекции высокого ювелирного искусства Atelier Rosa Oriol. Нет, внешне оно очень привлекательное – трендовое кожаное, небанального темно-бордового цвета. Да и покрой наряда оригинальный, подчеркивает хрупкость и грациозность звезды.

больше по теме Лиза Боярская рассказала об отношениях между сыновьями Актриса стала гостьей шоу «Вечерний Ургант».

Но вот, когда Лиза пошла танцевать и активно двигать бедрами на празднике, сразу вскрылся дефект. Лиф платья оказался не по размеру актрисы, с каждым ее движением он активно отклонялся в разные стороны, обнажая место, где предполагалась грудь.

Напомним, не так давно аналогично оконфузилась американская актриса Анджелина Джоли. Она пришла на римскую премьеру «Малефисенты» в платье с огромным лифом, который явно не предназначался для ее фигуры.