ЗВЕЗДЫ

Лиза Борская вслед за Анжелиной Джоли показала пустоту на месте груди

Актриса пришла на показ ювелирного искусства в кожаном платье.

Лиза Борская вслед за Анжелиной Джоли показала пустоту на месте груди
Елизавета Боярская. Фото Global look press

Лиза Боярская выбрала неудачное платье для показа коллекции высокого ювелирного искусства Atelier Rosa Oriol. Нет, внешне оно очень привлекательное – трендовое кожаное, небанального темно-бордового цвета. Да и покрой наряда оригинальный, подчеркивает хрупкость и грациозность звезды.

Но вот, когда Лиза пошла танцевать и активно двигать бедрами на празднике, сразу вскрылся дефект. Лиф платья оказался не по размеру актрисы, с каждым ее движением он активно отклонялся в разные стороны, обнажая место, где предполагалась грудь.

Напомним, не так давно аналогично оконфузилась американская актриса Анджелина Джоли. Она пришла на римскую премьеру «Малефисенты» в платье с огромным лифом, который явно не предназначался для ее фигуры.

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Анджелина ДжолиЕлизавета БоярскаяЗвездный стильЛиза Боярская
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Лиза Борская вслед за Анжелиной Джоли показала пустоту на месте груди
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