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Сменившая имидж 60-летняя Гузеева сверкнула декольте

Многие восхитились красотой телеведущей и тому, как она похудела. Однако сама женщина призналась, что просто выбрала хороший ракурс.

Сменившая имидж 60-летняя Гузеева сверкнула декольте
Лариса Гузеева. фото: globallookpress.com

Лариса Гузеева еще в молодости начала сниматься в кино, но зрители полюбили ее, когда она предстала в роли ведущей в шоу «Давай поженимся». В этом году артистка отпраздновала 60-летие. Летом она много путешествовала, успела провести время с семьей и даже преобразиться. Женщина перекрасилась в блондинку и провела несколько дней в детокс-клинике. Неправильные диеты отрицательно сказались на здоровье знаменитости, поэтому она решила худеть только под надзором специалистов.

Вернувшись в Москву Гузеева погрузилась в работу. Время от времени она радует поклонников рецептами варения или маринованного лука. Однако накануне телеведущая решила выйти в свет. Она сообщила, что отправилась на вечеринку с коллегами. Так как Лариса Андреевна старается быть современно, то она сделала селфи в уборной. Образ звезды поразил пользователей Сети. Она сделала укладку, трендовый нюдовый макияж, а также подобрала пикантный образ.

Гузеева надела полупрозрачную майку и черную рубашку, которую застегнула не до конца, чтобы показать декольте и красивое нижнее белье в тон. Шею звезды украсила многослойная золотая цепочка, а на руке виднелся перстень.

«На вечеринку с коллегами. Фестиваль А. Суриковой. Спасибо, мои дорогие! Я буду самой скромной», — написала телеведущая.

Многие друзья и коллеги по шоу-бизнесу отреагировали на снимок. «Ой похудела, как хорошо», — отметила Дана Борисова. И тут Лариса вступила в диалог. «Нет. Встала правильно», — заверила она. Алика Смехова тоже одарила ее комплиментом: «Роскошно выглядишь». На этот раз артистка снова решила ответить с иронией. «Чудеса фотошопа», — сказала она. Когда уже поклонники стали утверждать, что знаменитость похудела, то Гузеева дала понять, что пока об этом только мечтает. «Ах если бы», — написала она в ответ.

фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/
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Сменившая имидж 60-летняя Гузеева сверкнула декольте
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