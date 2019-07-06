Утяшева, Гузеева, Дубцова и другие звезды, которые стали блондинками

Парикмахер и стилист Александр Крашенинников пояснил специально для Teleprogramma.pro, кому из знаменитостей подошел блонд, а кто напрасно сменил цвет волос.

Многие отечественные звезды не устояли перед блондом. Знаменитости кардинально меняли имидж впервые за долгие годы, но возвращались к привычному цвету волос под напором критики. Стилист и парикмахер Александр Крашенинников уверен, что светлые оттенки нужно подбирать с особой тщательностью. Стоит также обратить внимание на тренды.

«Я глубоко убежден, что любой человек может в качестве эксперимента изменить цвет волос. Все же это не пластическая хирургия. Прерогатива – легкие, мягкие, холодные оттенки. Речь не идет о традиционном пепельном или платиновом блонде. Блонд должен иметь цвет, и, конечно же, украшать обладательницу. Из теплых оттенков не стоит выбирать агрессивные красноватые. Выгоревший блонд никогда не выходит из моды – это очень естественно, эффектно и породисто».

По мнению стилиста, в моде следующие оттенки: мягкий бежевый, бежево-карамельный, пепельно-розоватый. Хит сезона – персиково-солнечные оттенки, а также блонд с розоватым оттенком.

Какие звезды перешли на светлую сторону, узнаем в подборке Teleprogramma.pro.

Лариса Гузеева (60 лет)

Ведущая передачи «Давай поженимся!» устала от темного цвета волос. Ради съемок в новой программе «Живая жизнь» Лариса Гузеева стала блондинкой. Так как звезда долгое время была жгучей брюнеткой, сменить цвет получилось не сразу. Телеведущая просидела в салоне восемь часов. После процедуры Гузеевой пришлось несколько раз возвращаться к мастеру ради стойкого эффекта.

Поклонники до конца не верили, что телеведущая не пришла на съёмки в парике. Когда Гузеева заявила, что останется с блондом надолго, на неё обрушился шквал критики.

В отличие от большинства звезд, которые столкнулись с негативом после смены имиджа, телеведущая настояла на своем. «Закрываю вопрос: мне нравится быть блондинкой», — ответила Лариса Гузеева хейтерам. Интересно, что звездную маму решила поддержать дочь Ольга. 19-летняя девушка перекрасилась вслед за звездой спустя месяц. Оля стала блондинкой также для участия в шоу «Живая жизнь».

«Гузееву светлый цвет волос украсил, потому что ушла агрессия, ушла тяжеловесность, и она стала выглядеть легче, задорнее. Мне кажется, и у самой Гузеевой появилось больше позитивного, доброго юмора благодаря блонду», — считает Александр Крашенинников.

Юлия Барановская (34 года)

Телеведущая не любит эксперименты над собственной внешностью. Барановская верна русому цвету волос, однако для фотосессии примерила образ блондинки. Последние два года в моде не прокрашенные отросшие корни, поэтому объемное каре с волнами Юлию Барановскую освежило.

Фанаты бывшей супруги Андрея Аршавина отметили, как ей идут светлые волосы. Некоторые сравнили ведущую с Дженнифер Энистон. Телеведущая волосы, подчеркнем, не красила.

«Я почти убежден, что у Барановской парик, и этот цвет её не украшает. Он очень белесый, с желтыми корнями, ей это не подходит. У неё удивительная внешность с той точки зрения, что ей одинаково хорошо и в темном, и в некритическом белом, и в среднем блонде. У Барановской очень мягкая внешность», — рассказал Александр Крашенинников.

Ляйсан Утяшева (34 года)

Бывшая гимнастка и ведущая программы «Танцы» из шатенки решила перевоплотиться в блондинку. Ляйсан Утяшева сохранила длину, но максимально высветлила волосы. Поклонники не сразу узнали спортсменку после смены имиджа.

Помимо новой прически Ляйсан Утяшева в очередной раз похудела. Гимнастка успокоила фанатов, что с ней все хорошо, просто она вернулась к тому весу, который был до рождения двух детей – 49 килограммов. Кардинальную смену образа звезда объяснила простым «девчачьим» желанием перемен.

Блонд так понравился Утяшевой и её близким после фотосессии, что она решила оставить новый цвет волос. Поклонники неоднозначно отреагировали на перемены: одни боготворят Утяшеву за красоту и смелость, другие уверены, что светлый оттенок старит телеведущую.

«Признаюсь честно, я разочарован, потому что светлый цвет волос совершенно ей не подходит. У неё крупные черты лица, которые хороши в обрамлении темных волос, но теперь они стали очень грубыми. У Утяшевой ушла игривость, женственность, с её красивым голосом блонд не сочетается. Я уверен, что это парик. Самый негармоничный блонд — у Утяшевой», — прокомментировал Александр Крашенинников.

Елена Темникова (34 года)

Участница недавнего скандала с Максимом Фадеевым почти десять лет не меняла образ. Фанаты запомнили Темникову жгучей брюнеткой, однако сердце звезды требовало перемен. Певица призналась, что каждое лето мечтала перекраситься в блондинку, и, наконец, она исполнила собственное желание.

Поклонники остались не в восторге от смены имиджа. Они привыкли к черноволосой Елене Темниковой. Даже Сергей Лазарев заметил, что блонд певице не идет. В итоге экс-солистка группы Serebro послушалась фанатов и вернулась к прежнему цвету. Темникова оставила попытки сменить имидж ради любви публики.

Ольга Серябкина (34 года)

Ещё одна артистка из Serebro примерила золотистые локоны. Певица шокировала фанатов, выставив в Instagram фото с новым цветом волос и в нижнем белье. «Завтра будет не только новая музыка, но и новая я», — призналась Ольга Серябкина.

Экс-солистку Serebro поклонники сравнили с Дженнифер Лопес и Светланой Лободой. При этом большинство не приняли новый образ певицы. После десятилетия образа жгучей брюнетки и карьеры в группе Ольга Серябкина надеялась на волну перемен, которая её накроет. В итоге певицу накрыла лишь волна возмущения поклонников. Многие фанаты сошлись во мнении, что блонд лишил звезду индивидуальности. Через некоторое время Серябкина вернулась к привычному образу.

Анна Седокова (36 лет)

«Рыженькая из «ВИА Гры» рано или поздно должна была решиться на преображение. Долгие годы Анна Седокова была верна каштановому цвету, но этим летом решила отойти от привычного образа. Певица находится на пути осветления волос.

В Instagram экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что будет постепенно переходить к блонду. Седоковой захотелось перемен, поэтому она похвасталась светлыми прядями, которые плавно переходят в темные корни. Поклонники неоднозначно отнеслись к переменам в стиле, но звезда намерена дойти в своем эксперименте до конца.

Ирина Дубцова (37 лет)

Преображение певица посвятила своему любимому мужчине. На 23 февраля Ирина Дубцова сделала подарок 13-летнему сыну Артему и после трех лет уговоров и перекрасилась в блондинку. Артистка призналась, что именно светлый оттенок волос является для неё родным.

Дубцова тщательно выбирала парикмахера, который вернет ей былой цвет, и осталась довольна результатом. Большинство поклонников похвалили певицу за смену образа. Да, многим было непривычно видеть жгучую брюнетку в новом амплуа. Правда, через пару месяцев певица вернулась к черному цвету без объяснения причин.

Ирина Пегова (41 год)

Во время летнего отдыха актриса занялась душевным состоянием. После солнечных ванн и йоги душа захотела перемен. Ирина Пегова вновь перекрасилась в блондинку, чему несказанно рада. Однако фанаты не были так рады видеть изменения звезды. По мнению поклонников, блонд подчеркнул морщины.

Все же Ирину Пегову любят независимо от того, блондинка она или брюнетка. Актриса выслушала критику, но осталась при своем мнении. Похоже, светлый оттенок волос теперь с ней надолго.

Нюша (28 лет)

Молодая мама поступила умнее своих коллег и дала поклонникам шанс выбрать новый образ. Для нового клипа Нюша устроила голосование среди фанатов: они выбирали не только новую прическу, но также макияж и одежду.

Из представленных вариантов подписчикам запомнились два снимка Нюши в образе блондинки. В итоге победило светлое каре. При этом певица не скрывает – она не стала перекрашивать волосы. Для концертов и клипов Нюша надевает парик, а в обычной жизни остается верна каштановым волосам.