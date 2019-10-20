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«Реальность заставляла выживать»: Гузеева о своей молодости

Ведущая откровенно призналась, как складывались ее первые отношения с мужчинами.

«Реальность заставляла выживать»: Гузеева о своей молодости
Фото: Globallookpress.com

Лариса Гузеева — одна из самых востребованных ведущий российского телевидения. Однако впервые увидели и полюбили ее зрители, увидев еще совсем юной девушкой в фильме «Жестокий романс», где она великолепно сыграла нежную и чувственную главную героиню Ларису Огудалову.

Тем не менее, по заверениям самой артистки, в ее реальной жизни все поисходило далеко не так романтично, как у ее персонажей в кино.

«Я романтичных барышень только играла, а реальность заставляла выживать», — написала она.

В своем Instagram Гузеева выложила фото с огромным роскошным букетом белых и розовых цветов. Она призналась, что всегда была равнодушна к цветам, но только если они предназначались ей. Сама же Гузеева дарить цветы очень любит.

«Собралась на девичник к подружке- она обрадуется!» — предвкушала ведущая.

Поклонники в комментариях отметили, что подруге Гузеевой очень повезло и она несомненно будет тронута таким великолепным подарком.

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«Реальность заставляла выживать»: Гузеева о своей молодости
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