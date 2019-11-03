«В России много дур»: Сябитова высказалась о женитьбе экс-супруга

Соведущая Ларисы Гузеевой не скрывает: ее отношения с бывшим возлюбленным испортились из-за рукоприкладства в семье.

57-летняя Роза Сябитова рассказала о том, как сейчас живет ее бывший муж. Соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» на Первом канале никогда не скрывала, что экс-избранник поднимал на нее руку. Артистка не стала терпеть побои, решив расстаться с мужчиной. Несмотря на то, что Роза предала эту историю огласке, ее бывший возлюбленный сумел встретить женщину, которая согласилась построить с ним семью.

«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!» — уточнила телесваха, ответив на личный вопрос одной из своих подписчиц в микроблоге.

Напомним, что на протяжении трех лет до 2011 года Сябитова состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым. В беседе с репортерами знаменитость не раз говорила о том, что избранник наносил ей побои. Именно по этой причине она решила разорвать отношения.

Сейчас Роза не стремится к замужеству. У телеведущей есть двое взрослых детей: сын Денис и дочь Ксения. На личной страничке в Instagram Сябитова ведет личную рубрику, делясь советами с потенциальными невестами, мечтающими обзавестись мужем и семьей.