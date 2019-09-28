57-летняя Сябитова вслед за Пеговой высказалась о похудении

Роза Сябитова лично ведет микроблог в Instagram, делясь с верными почитательницами историями из личной практики, советами для будущих невест и секретами по уходу за лицом и телом. Вслед за Ириной Пеговой соведущая Лариса Гузеевой в программе «Давай поженимся» на Первом канале затронула, по ее мнению, одну из самых обсуждаемых тем о похудении.

Телесваха призналась, что в различных интервью ее достаточно часто спрашивают о том, как она смогла сбросить лишние килограммы. Многих также интересует: следует ли Роза определенной системе. По словам Сябитовой, на подобные вопросы она отвечает однотипно, во-первых знаменитость напоминает о необходимости пройти полное обследование и советует прислушаться к рекомендациям врача.

«Кому-то можно худеть, а кому-то нет!! У похудения есть три «кита»: выбор питания, физические нагрузки, и лимфодренажные процедуры. Это все дорого, и требует много времени», — добавила телеведущая.

Сябитова не сомневается, что каждая женщина, решившая заняться своей фигурой, должна четко понимать — готова ли она принять все ограничения, предложенные специалистами на период похудения. И сможет ли в будущем придерживаться той же системы.

К слову, в беседе с подписчиками актриса Ирина Пегова также заговорила о своей фигуре. Знаменитость призналась, что не худела, посоветовав поклонникам не доверять мошенникам, рекламирующим бесполезные программы для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса.