Роза Сябитова чуть не утонула во время съемок на Урале

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова едва не утонула в реке на Урале. Она приняла участие в записи тревел-шоу «Мама Russia» на канале ТВ3. Звезду ждали во время записи увлекательные приключения.

Для начала она познакомилась со златоустовскими мастерами-оружейниками. Телесваха пришла в полный восторг, что они делают. Как сказала звезда, не каждому под силу создать такие уникальные и удивительные вещи.

Впрочем, самое интересное и захватывающее началось позже. Сябитова начала осваивать вейкборд. Она серьезно наглоталась воды. К счастью, звезду вовремя спасли. Кстати, освоить вейкборд ей все-таки удалось. Пусть и не с первой попытки.

Посетила телесваха и место падения челябинского метеорита. Она удивилась, что сюда приезжает мало людей. Если бы такой метеорит упал около ее дома, то она организовала бы туры к своему особняку. В конце телесваху ждал сплав по реке Ай. Она ночевала на природе и приготовила еду в походных условиях. Звезда сказала, что везде сможет выжить, сообщает портал Ura.ru.