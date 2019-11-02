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Роза Сябитова чуть не утонула во время съемок на Урале

Ведущая программы «Давай поженимся» сплавилась по реке Ай.

Роза Сябитова чуть не утонула во время съемок на Урале
Сябитова едва не утонула на Урале/http://globallookpress.com/

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова едва не утонула в реке на Урале. Она приняла участие в записи тревел-шоу «Мама Russia» на канале ТВ3. Звезду ждали во время записи увлекательные приключения.

Роза Сябитова. Фото
Сябитова попала в передрягу на Урале/http://globallookpress.com/

Для начала она познакомилась со златоустовскими мастерами-оружейниками. Телесваха пришла в полный восторг, что они делают. Как сказала звезда, не каждому под силу создать такие уникальные и удивительные вещи.

Впрочем, самое интересное и захватывающее началось позже. Сябитова начала осваивать вейкборд. Она серьезно наглоталась воды. К счастью, звезду вовремя спасли. Кстати, освоить вейкборд ей все-таки удалось. Пусть и не с первой попытки.

Посетила телесваха и место падения челябинского метеорита. Она удивилась, что сюда приезжает мало людей. Если бы такой метеорит упал около ее дома, то она организовала бы туры к своему особняку. В конце телесваху ждал сплав по реке Ай. Она ночевала на природе и приготовила еду в походных условиях. Звезда сказала, что везде сможет выжить, сообщает портал Ura.ru.

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Тэги:

Роза СябитоваУралЧелябинский метеорит
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Роза Сябитова чуть не утонула во время съемок на Урале
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