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Фадеев пожаловался, что его никто не поддержал в тяжелый период

Продюсер не просто конфликтовал со звездами, он два года тяжело болел.

Фадеев пожаловался, что его никто не поддержал в тяжелый период
Максим Фадеев Фото Global look press

Владелец лейбла MALFA Максим Фадеев заявил, что ни один человек не поддержал его в период болезни и разгара конфликта с Наргиз и Олегом Майами.

Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Алена, блин!». Фадеев также заметил, что Майами поддержал Филипп Киркоров, который написал в блоге артиста: «Слова не мальчика, а мужа». Комментарий король российской эстрады оставил под видеообращением певца, где он извинялся перед продюсером за нанесенные оскорбления. (Артист поддержал Наргиз и наговорил множество нелицеприятных слов в адрес своего начальника). Фадеев воспринял реакцию Киркорова по-своему, решив, что он встал на сторону Майами в их конфликте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Фадеев два года страдал болезнью сердца и до сих пор продолжает лечиться. За это время он слегка отпустил бразды правления. По словам музыкального деятеля, Наргиз и Майами почувствовали, что он ослаб и набросились на него как раз в этот момент.

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Макс ФадеевМаксим ФадеевМаксим Фадеев здоровьеМаксим Фадеев последние новостиНаргиз
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Фадеев пожаловался, что его никто не поддержал в тяжелый период
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