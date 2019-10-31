Из-за болезни Фадеева его компания понесла «огромные финансовые потери»

Максим Фадеев сделал неожиданное заявление во время YouTube-шоу «Алена, блин!». Оказывается, продюсер тяжело болел на протяжении двух лет и отошел от дел. Музыканты почувствовали его слабину и начались конфликты.
«Как только у меня начались проблемы с сердцем (они и сейчас есть), я перестал появляться в офисе, началась эта беготня и тотальные предательства. Я почти год наблюдал, как рушится мой дом», — сказал он.
Продюсер согласился, что в какой-то мере Наргиз была права, когда жаловалась на то, что он мало ей занимался. Однако происходило это только в период его болезни. В остальное время владелец лейбла MALFA отдавал ей всю душу, выведя ее из караоке на большую сцену.
«Когда люди чувствуют, что бык ослабел, они начинают суетиться и каждый рвать себе кусок. Естественно, что за эти два года компания претерпела огромные финансовые потери, поскольку меня в лейбле фактически не было. Это поведение мне понятно, ничего такого. Но, если уж мы вместе, могли бы потерпеть, подождать… Но им нужно было срочно», — рассказал Фадеев.