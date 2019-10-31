НОВОСТИ

Фадеев сравнил предавшего его Олега Майами с Чикатило

Продюсер считает, что музыкант "перешел за буйки".

Фадеев сравнил предавшего его Олега Майами с Чикатило
YouTube-шоу «Алена, блин!», стоп-кадр

Максим Фадеев в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что многих брал в свой лейбл MALFA из жалости. Так произошло с Наргиз, которая долго просила его приюта, а также с Олегом Майами. «На «Доме-2» он сломал себе шею, мне стало жаль этого парня, и я его взял», — рассказал продюсер.

В итоге артист «предал его», пустившись в публичные оскорбления, поддержав Наргиз. Произошло это в тот момент, когда Фадеев пытался вылечить свое больное сердце и практически отпустил бразды правления в лейбле. Продюсер до сих пор не простил Майами, хотя тот дважды просил у него прощения.

«Этого недостаточно. Что значит – извинился? Я слышал, что Чикатило тоже сильно извинялся. И что? Все простили его? Во-первых, я никогда не поверю, что он извинился передо мной искренне. И, во-вторых, он слишком много себе позволил, он перешагнул за буйки», — сказал Максим Фадеев.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Макс ФадеевМаксим ФадеевНаргизОлег Майами
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фадеев сравнил предавшего его Олега Майами с Чикатило
Интересно?
Поделись с друзьями: