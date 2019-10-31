Фадеев сравнил предавшего его Олега Майами с Чикатило

Максим Фадеев в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что многих брал в свой лейбл MALFA из жалости. Так произошло с Наргиз, которая долго просила его приюта, а также с Олегом Майами. «На «Доме-2» он сломал себе шею, мне стало жаль этого парня, и я его взял», — рассказал продюсер.
В итоге артист «предал его», пустившись в публичные оскорбления, поддержав Наргиз. Произошло это в тот момент, когда Фадеев пытался вылечить свое больное сердце и практически отпустил бразды правления в лейбле. Продюсер до сих пор не простил Майами, хотя тот дважды просил у него прощения.
«Этого недостаточно. Что значит – извинился? Я слышал, что Чикатило тоже сильно извинялся. И что? Все простили его? Во-первых, я никогда не поверю, что он извинился передо мной искренне. И, во-вторых, он слишком много себе позволил, он перешагнул за буйки», — сказал Максим Фадеев.