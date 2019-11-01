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Любовь к порно: малазиец едва не присел на три года из-за своего фетиша

За обнаруженные в гаджете архивы мужчина мог получить обвинительный приговор.

Любовь к порно: малазиец едва не присел на три года из-за своего фетиша
Наручники/Фото: Светлана Маковеева/КП

Малазиец едва не оказался в тюрьме на три года за хранение в собственном телефоне архива порнофильмов. 36-летний Си Фу Хун несколько лет трепетно собирал коллекцию эротических роликов под крышкой IPhone X. На покупку некоторых из них он тратил деньги, заработанные предпринимательством – малазиец является владельцем магазина сотовых телефонов.

25 октября полиция наткнулась на архивы эротических фильмов и обвинила бизнесмена в распространении запрещенных в стране материалов. Мужчину задержали и заявили, что ему теперь грозит неволя и штраф.

IPhone
IPhone/Фото: Михаил Фролов/КП

Примечательно, что дело об уголовном преследовании завершилось лишь показательной поркой. Прокурор Назрул Низам попросил суд смягчить приговор и отметил, что арестованный, скорее всего, понял свою ошибку и не будет к ней возвращаться. С доводами обвинения согласился и официальный защитник Си Фу Хуна.

Малазийского бизнесмена обязали заплатить 2686 сингапурских долларов (126,2 тысячи рублей). Если же мужчина откажется, его ждут три месяца тюрьмы, отмечает Asiaone.

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Любовь к порно: малазиец едва не присел на три года из-за своего фетиша
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