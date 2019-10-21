Порноактриса Бриджит Карлик изранила ножом неверного бойфренда

Звезда фильмов для взрослых Бриджит Пауэрс, которую чаще зовут Бриджит Карлик из-за ее физических данных, может получить приличный срок за нападение на своего бойфренда. За подобные преступления в штате Невада дают до 15 лет тюрьмы.

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Порноактриса, видимо, заподозрив что-то неладное, схватила в руки решетку для гриля, разбила окно в доме своего любовника и ворвалась в дом, сообщает Daily Mail. Там в постели со своим парнем она увидела постороннюю женщину. Разъяренная изменой бойфренда Бриджит схватила нож и стала наносить ему удары. Большинство из них пришлись неверному на ноги. Видимо, из-за маленького роста актрисы.

В Сети есть видео, на котором Бриджит кричит при совершении преступления: «Мне больше нечего терять, Джесси. Ты забрал все это у меня!». Когда приехала полиция, звезда оригинального жанра не сопротивлялась, сразу же сознавшись в содеянном.