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Шведский режиссер призвала женщин бороться с унижением в порно

Эрика Ласт считает, что именно слабый пол должен доминировать в эротической киноиндустрии.

Шведский режиссер призвала женщин бороться с унижением в порно
Эрика Ласт/Фото: https://www.instagram.com/p/B2vVG_Lidx-/

Шведский режиссер призвала устроить анархию в порно и начать бороться с сексуальным унижением. Эрика Ласт рассказала, что впервые молодой человек показал ей порно, когда ей было 20 лет. Тогда картина не впечатлила ее: девушке не показалось, что главные герои действительно привлекательны. Более того, она сама не захотела попробовать также. Тогда-то Ласт и решила, что далеко не каждой женщине подходит тот формат сексуальной жизни, которую навязывает порно-индустрия.

Объединившись с супругом, Эрика создала специальную компанию со своими правилами. Основой для фильмов становятся вполне реальные фантазии женщин, которые те описывают на профильном сайте. Всего по мотивам этих фантазий шведка сняла около 25 фильмов.

Для Evening Standard Ласт пояснила, что главной целью для нее является не продукт, а понимание того, почему люди занимаются интимом. Исходя из этого, Эрика предложила бороться с женским унижением во время съемок – режиссер уверена, что именно женский пол должен доминировать в различных сюжетах, только тогда в восприятии аудитории что-то изменится.

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Тэги:

бунтженщиныпорнопорно-индустриясексунижениеЭрика Ласт
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Шведский режиссер призвала женщин бороться с унижением в порно
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