Алена Кравец: «Муж увез дочь за границу и пытается таким образом меня вернуть»

Колумнист, телеведущая, актриса и певица Алена Кравец ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Дорогие читатели портала Teleprogramma.pro! Хочу признаться — мое сердце невыносимо болит! Мне так плохо без моей крошки, без моей любимой доченьки Даниеллы. Знаю, меня часто упрекают подписчики в «Инстаграм», что это совсем незаметно, судя по моим постам. Очень опрометчиво судить о человеке по тому, какую информацию он размещает о себе в социальных сетях. Я не привыкла страдать напоказ, искать сострадания у незнакомых людей, а предпочитаю делать так, чтобы все считали, что у меня все хорошо.

Но иногда, к сожалению, не могу промолчать и думаю: за что же мне ниспосланы такие испытания? Почему мужчины ведут себя столь неподобающим образом, спекулируя на материнских чувствах? Как можно забрать у матери дочь, да еще и увезти ее в другую страну? Неужели ревность способна настолько застить глаза? Неужели он (супруг Руслан. — Прим. ред.) надеется вернуть меня таким недостойным образом, шантажируя самым дорогим, что у меня есть — моей Даниеллой? На эти вопросы у меня пока нет ответа…

Я лишь надеюсь, что муж не настраивает мою дочь против меня, что у него еще осталась совесть, что он помнит, чем я жертвовала и какие шаги предпринимала для него несколько лет назад, и что хотя бы ради нашего прошлого он не станет совершать поступки, дискредитирующие его как мужчину.

Мне советуют пойти на попятную, так сказать, «наладить отношения ради дочери». Нет и еще раз нет!!! Я уже давала человеку шанс, пусть он будет последним. Я буду стоять на своем, чего бы мне это не стоило! Тем более, что во всем произошедшем полностью виноват он — я хорошо помню ту историю с его «помощницей». Да, я тогда уходила к другу, он очень выручил меня, но между нами не было близких отношений. Возможно, мой муж (мы до сих пор с ним в процессе развода) нафантазировал себе что-то и оттого злится на меня… Но это его проблемы — я буду непреклонной и непоколебимой до конца.

Дорогие девушки! Всем, кто попал в ситуацию, схожую с моей (а это, как мы видим, очень распространенная ситуация), я хотела бы дать совет: никогда не соглашайтесь с теми, кто поступил с вами недостойно, не идите у них на поводу, будьте стойкими и последовательными, отстаивайте свою честь и честь ваших деток. А главное — не подавайте вида, что вам плохо, не позволяйте унынию овладеть вами! Несмотря ни на что, ухаживайте за собой, ни в коем случае не раскисайте и старайтесь выглядеть «на все сто»!

Помните, что все вокруг так и ждут, что вы сломаетесь. Будьте счастливой наперекор всему, и только тогда ваши проблемы смогут разрешиться!