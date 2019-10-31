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«Это вымысел»: агент Гоши Куценко высказалась о долгах актера

По словам Анастасии Волынец, долги перед налоговой закрыты. Такую же версию допускает и юрист.

«Это вымысел»: агент Гоши Куценко высказалась о долгах актера
Гоша Куценко. Фото: Михаил Фролов/КП

Новость о том, что Гоша Куценко задолжал налоговой, появились накануне. Стало известно, что актер получил уведомление о задолженности еще в 2015 году. Тогда он должен был выплатить 693 тысячи рублей. Спустя время эта сумма увеличилась на 493 тысячи — добавился налог на автомобиль. 

Агент актера Анастасия Волынец утверждает, что никакой задолженности по налогам нет. «Это какой-то вымысел, который ничем не подтвержден», — заявила она Teleprogramma.pro. Помощница Гуценко добавила, что у нее на руках имеется подтверждающий документ из налоговой инспекции. Однако показывать его она не имеет права, поскольку информация конфиденциальна. 

Анастасия отметила, что с ней уже связывались журналисты. Ей также сообщили, что информация о задолженности есть на сайте Федеральной налоговой службы. Однако там же, на портале, по ее словам, видно, что задолженность закрыта. 

Информация о задолженности актера есть на сайте ФНС
Информация о задолженности актера есть на сайте ФНС. Фото: скриншот сайта ФНС

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать ситуацию юриста Дмитрия Красильникова. Он отметил, что у Куценко действительно указаны три исполнительных производства, одно из которых прекращено, то есть, скорее всего, сумма выплачена. «Первое, которое на 693 тысячи, — это в 2015 году было решение суда. Оно относилось к некоему гражданину Корначеву А.Е. Это было возмещение в результате ДТП», — рассказал юрист. Он добавил, что вторая задолженность — просто штраф за нарушение ПДД. 

Гоша Куценко
Гоша Куценко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Красильников подчеркнул, что в базе могли не появиться сведения о свежих задолженностях. «Может быть, что он первую сумму мог выплатить непосредственно человеку. А человек либо не отозвал исполнительный лист, либо приставы заявление не исполнили. Так что, может быть, оно так и «висит» до сих пор. Теоретически возможно, что все оплачено», — подчеркнул юрист. 

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Тэги:

Гоша КуценкозадолженностьналогиФедеральная налоговая служба
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«Это вымысел»: агент Гоши Куценко высказалась о долгах актера
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