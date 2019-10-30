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«Она не выпивала!»: муж Лидии Вележевой вступился за авиадебоширку

По словам артиста, неадекватное поведение его супруги вызвали препараты.

«Она не выпивала!»: муж Лидии Вележевой вступился за авиадебоширку
Лидия Вележева и Алексей Гуськов. Фото: Кудрявцева Лариса/архив "ЭГ"

30 октября актриса Лидия Вележева устроила авиадебош на борту самолета, в результате чего пришлось вмешаться сотрудникам полиции и снять женщину с рейса. Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса была пьяна и вела себя вызывающе. Видеоролик скандала уже появился в сети:

Пресс-секретарь театра имени Вахтангова, в котором работает актриса, весьма нестандартно ответил на вопрос журналистов о состоянии Лидии:

«Простите, но я комментировать ничего не собираюсь»

Немного позже актриса заявила, что задержка рейса произошла не по ее вине и что она планирует написать жалобу Владимиру Путину. По словам актёра Алексея Гуськова, супруги Лидии Вележевой, женщина была абсолютно трезвой, когда садилась в самолёт «Аэрофлота» для полёта в Тель-Авив. Он предположил, что всему виной снотворное.

«Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, её и стали снимать с рейса», — цитирует слова Алексея Гуськова издание МК.

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Тэги:

Алексей ГуськовАэрофлотЛидия Вележева
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«Она не выпивала!»: муж Лидии Вележевой вступился за авиадебоширку
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