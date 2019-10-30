Авиадебоширка Вележева собирается писать жалобу на имя Путина

При этом жена Гуськова заявила, что она «человек не пьющий».

Актриса Лидия Вележева прокомментировала новости о дебоше, который она устроила на борту в Шереметьево. Напомним, звезду сериалов «Идиот» и «Убойная сила-6» сняли с самолета за опасное для окружающих поведение. В Сети есть несколько роликов, которые сняли пассажиры лайнера.

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Инцидент начался с того, что Лидия отказалась пристегнуться, начала кричать и размахивать руками. Люди, которые находились рядом, рассказывали, что она дергала одну из женщин за волосы и нецензурно выражалась. Пассажиры пытались угомонить ее, но не получилось. Пришлось вызвать полицию.

Сомнений в том, что звезда приняла лишнего, у очевидцев не было. Однако супруга Алексея Гуськова не согласна с этими обвинениями.

«Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке», — рассказала она КП.

По словам Вележевой, рейс задержали по какой-то другой причине. А на нее просто свалили вину, чтобы как-то оправдаться. При этом актриса призналась, что «в неадеквате» и «в странном состоянии». Что именно это значит – не пояснила.

В дальнейшем она планирует написать жалобу Владимиру Путину.