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Авиадебоширка Вележева собирается писать жалобу на имя Путина

При этом жена Гуськова заявила, что она «человек не пьющий».

Авиадебоширка Вележева собирается писать жалобу на имя Путина
Лидия Вележева. Фото Global look press

Актриса Лидия Вележева прокомментировала новости о дебоше, который она устроила на борту в Шереметьево. Напомним, звезду сериалов «Идиот» и «Убойная сила-6» сняли с самолета за опасное для окружающих поведение. В Сети есть несколько роликов, которые сняли пассажиры лайнера.

Инцидент начался с того, что Лидия отказалась пристегнуться, начала кричать и размахивать руками. Люди, которые находились рядом, рассказывали, что она дергала одну из женщин за волосы и нецензурно выражалась. Пассажиры пытались угомонить ее, но не получилось. Пришлось вызвать полицию.

Сомнений в том, что звезда приняла лишнего, у очевидцев не было. Однако супруга Алексея Гуськова не согласна с этими обвинениями.

«Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке», — рассказала она КП.

По словам Вележевой, рейс задержали по какой-то другой причине. А на нее просто свалили вину, чтобы как-то оправдаться. При этом актриса призналась, что «в неадеквате» и «в странном состоянии». Что именно это значит – не пояснила.

В дальнейшем она планирует написать жалобу Владимиру Путину.

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Авиадебоширка Вележева собирается писать жалобу на имя Путина
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