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66-летняя Понаровская назвала «дурным тоном» рассказы о личном

Джазовая и эстрадная певица полагает, что в ее возрасте не стоит откровенничать с прессой о частных аспектах жизни.

66-летняя Понаровская назвала «дурным тоном» рассказы о личном
Ирина Понаровская (Фото: Instagram.com/irinaponarovskaya)

В недавнем интервью Ирина Понаровская поделилась своим мнением относительно того, стоит ли дамам афишировать те грани жизни, которые никоим образом не касаются их профессии — сцены, творчества, новых проектов и планов. Джазовая и эстрадная певица не стала скрывать: в свои 66 лет она считает «дурным тоном» делиться с общественностью аспектами частного и личного.

Исполнительница уверена, что женщинам в зрелом возрасте не стоит акцентировать внимание публики на том, что происходит у них дома, с семьей и любимыми. В этом вопросе Понаровская придерживается строгих правил. Знаменитость старается избегать публичности. А ее номер телефона знает только ограниченный круг людей: близкие друзья и директор.

«Моя замочная скважина перекрыта, не стану продавать билеты в первый ряд своей спальни», — отметила певица в беседе со «СтарХит».

Высказалась артистка и поводу моды. По словам Ирины, она на спор может сходить с одной из поклонниц в секонд-хенд, не сомневаясь, что даже там ей удастся найти стильные вещи. Понаровская напомнила всем модницам главное правило — важно уметь носить то, что покупаешь. Особое внимание певица уделяет рукам и волосам — они должны выглядеть ухоженными.

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66-летняя Понаровская назвала «дурным тоном» рассказы о личном
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